{"_id":"6ad7268b85cb8b0f52022f5d","slug":"video-lkhanauu-nashatagaja-papara-mal-kalna-ma-haga-ravanae-ka-patal-thahana-20-sal-sa-cal-raha-ha-parapara-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखनऊ: निशातगंज पेपर मिल कॉलोनी में होगा रावण का पुतला दहन, 20 सालों से चल रही है परंपरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखनऊ के निशातगंज स्थित पेपर मिल कॉलोनी में मेट्रो अपार्टमेंट के सामने स्थानीय लोग और आयोजन समिति इस वर्ष भी दशहरे की तैयारियों में जुट गई है। समिति के सदस्यों से बातचीत में आशीष कुमार शर्मा ने बताया कि इस इलाके में पिछले 20 सालों से लगातार रावण दहन का आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों में इस पर्व को लेकर खासा उत्साह है और वे हर साल की तरह इस बार भी भव्य आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं।

... और पढ़ें