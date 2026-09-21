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लखनऊ में आयोजित टेनिस प्रतियोगिता के मैच से पहले एमएलसी अवनीश कुमार सिंह ने किया संबोधित

Bhupendra Singh

Updated Mon, 21 Sep 2026 10:55 AM IST Updated Mon, 21 Sep 2026 10:55 AM IST







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लखनऊ में अलीगंज सेक्टर क्यू स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, विद्या भारती द्वारा टेनिस प्रतियोगिता आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ सोमवार को हुआ। इसमें छात्राओं ने गणेश वंदना की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम को एमएलसी अवनीश कुमार सिंह ने संबोधित किया। ... और पढ़ें

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