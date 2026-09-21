फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Observing the sky through a telescope, learning the art of taking astronomical photographs

Lucknow News: दूरबीन से आसमान निहारा,खगोलीय तस्वीरों का हुनर सीखा

Mon, 21 Sep 2026 01:56 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:56 PM IST
विज्ञापन
Observing the sky through a telescope, learning the art of taking astronomical photographs

विज्ञापन

लखनऊ। तारों और ग्रहों की साफ तस्वीरें कैसे खींचें, कैमरे की सेटिंग कैसे करें और तस्वीर को बेहतर कैसे बनाएं, सोमवार को यह सीखने का मौका राजधानी के युवाओं को मिला।

इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला और लखनऊ विश्वविद्यालय के खगोलिकी विभाग के सहयोग से बेसिक एस्ट्रोफोटोग्राफी कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें 17 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
विज्ञापन


प्रतिभागियों ने दूरबीनों को चलाने, कैमरे को दूरबीन से जोड़ने और आइएसओ, एपर्चर, एक्सपोजर टाइम व फोकस जैसी सेटिंग की जानकारी ली। बृहस्पति, शनि और चंद्रमा की तस्वीरें लेने का अभ्यास भी कराया गया। इसके साथ अलग-अलग तस्वीरों को जोड़कर बेहतर चित्र बनाने और उनमें रंग, रोशनी व शोर ठीक करने की तकनीक सिखाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

वैज्ञानिक डॉ. सुमित कुमार श्रीवास्तव, डॉ. उपशम गोयल समेत विशेषज्ञों ने सत्र लिए। प्रो. अलका मिश्रा और क्लब के दीपशिखा, अनमोल शुक्ला व आयुष सक्सेना ने सहयोग किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed