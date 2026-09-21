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जनता दर्शन: 'छोटी घटनाएं बड़ी न बनें', लोगों की समस्याएं सुन सीएम योगी बोले- डीएम-एसपी रखें नजर

Mon, 21 Sep 2026 01:54 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Mon, 21 Sep 2026 01:54 PM IST
सार

जनता दर्शन में सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि छोटी घटनाएं बड़ी न बनें। डीएम-एसपी इस पर नजर रखें। आगे पढ़ें पूरी खबर...

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CM Yogi said DMs and SPs must keep close watch to ensure minor incidents do not escalate into major ones
जनता दर्शन में सीएम ने सुनीं समस्याएं। - फोटो : सूचना विभाग

विस्तार
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राजधानी लखनऊ में सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ‘जनता दर्शन’ में लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान विभिन्न जिलों से लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। प्रार्थना पत्रों का अवलोकन करके सीएम ने कहा कि समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले लोग मामूली घटनाओं को बड़ा बनाना चाहते हैं। ऐसे में जिलों में हर छोटी से छोटी घटना पर डीएम-एसपी नजर रखें। घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों की सुनवाई करें। दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई करें। चेतावनी दी कि छोटी-छोटी घटनाओं में भी उदासीनता व लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। 

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हर पीड़ित से मिले सीएम, समयबद्ध निस्तारण का दिया निर्देश

‘जनता दर्शन’ में सीएम योगी हर पीड़ित से मिले। उनकी समस्याओं व शिकायतों को सुना। प्रशासन, पुलिस, राजस्व, विद्युत आदि से जुड़ी शिकायतों पर उन्होंने कहा कि अधिकारी पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ दिलाएं। मरीजों के इलाज की व्यवस्था कराएं। भूमाफिया/दबंगों पर कठोरतम कार्रवाई करें। 

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CM Yogi said DMs and SPs must keep close watch to ensure minor incidents do not escalate into major ones
बच्चे को दी चॉकलेट। - फोटो : सूचना विभाग

पुलिस से संबंधित शिकायतों पर हुए सख्त 

सीएम के समक्ष पुलिस व राजस्व से जुड़ीं शिकायतें अधिक रहीं। इस पर उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि पुलिस कमिश्नर, एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी स्तर के अधिकारी नियमित रूप से जनसमस्याओं का निराकरण कराएं। यदि किसी मातहत द्वारा लापरवाही की शिकायत मिले तो उस पर भी कार्रवाई करें। राजस्व और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। 

बच्चे से पूछा- कैसे हो, कहां पढ़ते हो 

इस दौरान मां के साथ आए नन्हें बच्चे से सीएम ने हालचाल पूछा। फिर पढ़ाई के बारे में भी जानकारी ली। उसकी तरफ चॉकलेट बढ़ाई तो उसने झट से ले ली। चॉकलेट वापस मांगी तो बच्चे ने मना कर दिया। इस पर पूरा हॉल खिलखिला उठा। सीएम ने सुखद भविष्य का आशीर्वाद देते हुए बच्चे से मन लगाकर पढ़ाई करने को कहा।

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