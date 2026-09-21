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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Woman abandons newborn in Lohia Hospital emergency washroom; infant dies a few hours later.

यूपी: लोहिया अस्पताल में इमरजेंसी के वॉशरूम में नवजात को छोड़कर गई महिला, कुछ ही घंटे बाद मौत

Mon, 21 Sep 2026 01:25 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Mon, 21 Sep 2026 01:25 PM IST
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UP: Woman abandons newborn in Lohia Hospital emergency washroom; infant dies a few hours later.
डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान। - फोटो : अमर उजाला
राजधानी के लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के इमरजेंसी के ट्रायज एरिया के वॉशरूम में नवजात मिलने से हड़कंप मच गया।  सुबह सफाई के दौरान कर्मचारियों ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। नवजात को वॉशरूम से बाहर निकालकर उपचार के लिए ले जाया गया। दोपहर में नवजात की मौत की खबर सामने आई। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि किसी महिला ने वॉशरूम में बच्चे को जन्म दिया और छोड़कर चली गई या कोई बाहर से उसे वहां लाकर छोड़ गया। संस्थान के प्रवक्ता डॉ. भुवन चंद्र तिवारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। जांच के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट होगा।
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