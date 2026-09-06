{"_id":"6a9d35302ddb6257e1032ce6","slug":"video-lkhanauu-ma-aatharasha-tata-kataraga-eda-dakarashana-vayapara-madal-ka-parathama-sathapana-thavasa-para-samaraha-aayajata-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखनऊ में आदर्श टेंट कैटरिंग एंड डेकोरेशन व्यापार मंडल के प्रथम स्थापना दिवस पर समारोह आयोजित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखनऊ में आदर्श टेंट कैटरिंग एंड डेकोरेशन व्यापार मंडल के प्रथम स्थापना दिवस पर समारोह आयोजित

लखनऊ ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 03:11 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 03:11 PM IST







Link Copied



लखनऊ में इंदिरा नगर के सर्वोदय नगर स्थित एक होटल में उत्तर प्रदेश आदर्श टेंट कैटरिंग एंड डेकोरेशन व्यापार मंडल के प्रथम स्थापना दिवस पर समारोह आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता समेत व्यापारियों ने हिस्सा लिया। ... और पढ़ें

विज्ञापन