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लखनऊ: कुड़िया घाट पर कार्तिक पूर्णिमा स्नान शुरू, सुबह से दिखी भक्तों की कतारें
कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को रामनगरी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भोर होते ही सरयू के प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं ने सरयू में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद घाटों पर गोदान किया और विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर दान-पुण्य किया। इसके बाद श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन-पूजन के लिए पहुंचे। हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन के लिए सुबह से ही लंबी कतार लगी रही।
तीर्थ पुरोहित करन पांडे ने कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू स्नान का धार्मिक महत्व बताते हुए कहा कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान और पूजन की विशेष मान्यता है। श्रद्धालुओं ने घाटों पर साफ-सफाई और व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताया। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिसकर्मी लगातार घाटों पर तैनात रहे और भीड़ को व्यवस्थित करते नजर आए। बाहरी जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। सरयू स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिरों में दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।
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