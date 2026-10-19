लखनऊ: फैजुल्लागंज में पानी उतरने के बाद आ रही हैं नई समस्याएं, लोगों का हुआ लाखों का नुकसान

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लखनऊ में आई बाढ़ का पानी अब उतर जरूर गया है लेकिन निजी नुकसानों की कहानियां अब सामने आ रही हैं। फैजुल्लागंज मामा कॉलोनी दाउदनगर के निवासी संदीप बताते हैं कि लगभग 15 दिन पानी में पूरी चक्की डूबी रहे सारी मशीन खराब हो गई हैं पट्टे सड़ गए हैं लगभग 2 लाख के करीब का मेरा नुकसान हो गया है अब इसकी भरपाई कौन करेगा तभी सोचा नहीं था कि ऐसे दिन भी देखने को मिलेगा।

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