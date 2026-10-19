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Video: राशन के लिए सुबह से इंतजार करते रहे बाढ़ पीड़ित, दोपहर 12:30 बजे तक नहीं खुला कैंप कार्यालय

Akash Dwivedi

Updated Mon, 19 Oct 2026 01:41 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 01:41 PM IST







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फैजुल्लागंज में बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रशासन की ओर से राशन वितरण की व्यवस्था की गई है। इसके लिए मामा चौराहा-दाउदनगर में बने कैंप कार्यालय पर सोमवार को सुबह से ही लोगों की भीड़ जुट गई। लोग राशन लेने की उम्मीद में घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन दोपहर 12:30 बजे तक कैंप कार्यालय नहीं खुला था। ... और पढ़ें

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