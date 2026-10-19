यूपी: सीएचओ की हड़ताल के बीच लिया गया बड़ा फैसला, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की जिम्मेदारी संभालेंगी एएनएम

उत्तर प्रदेश में उपकेंद्र स्तर पर संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के संचालन की जिम्मेदारी अब एएनएम संभालेंगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोवेल ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी जिलाधिकारियों (डीएम) और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) को दिशा-निर्देश दिए हैं।

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प्रदेश में करीब 29 हजार आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, जिनमें लगभग 23 हजार उपकेंद्र स्तर पर संचालित होते हैं। इन केंद्रों पर तैनात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के हड़ताल पर होने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन को लेकर नई व्यवस्था बनाई गई है।