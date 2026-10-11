जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव ने अर्पित की श्रद्धांजलि

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राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने गोमतीनगर स्थित जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र (जेपीएनआईसी) में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अखिलेश यादव ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। जेपीएनआईसी में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया।

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