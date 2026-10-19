लखनऊ में सरकारी गनर आशीष कुमार ने गोमती में लगाई छलांग

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लखननऊ में गोमतीनगर समता मूलक पुल से गोमती में नीलमथा डिप्टी गंज निवासी आशीष कुमार ने छलांग लगा दी। परिवार के लोगों ने बताया की सरकारी गनर थे और उनके दो छोटे बच्चे हैं। आशीष पानी मे बह गए हैं। अभी तय नहीं है कि जिंदा हैं या मौत हुई है।

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