राजधानी लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी के खुर्दही बाजार में सराफ महेंद्र दास से सोना लूट के मामले में नया मोड़ आ गया है। सराफ ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि उन्हें नहीं पता कि बैग में कितना सोना था। इससे माना जा रहा है कि बैग में दो किलो से अधिक सोना और जेवर थे। पुलिस के सामने इसे बरामद करने की चुनौती है। पुलिस जब तक जौनपुर के आरोपी सिपाही विनय शंकर को गिरफ्तार नहीं कर लेती है तब तक स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि बैग में कुल कितना सोना था।

विज्ञापन

चिह्नित हुआ वारदात में इस्तेमाल वाहन

महेंद्र दास ने पुलिस को बताया कि वह जौनपुर के कारोबारियों व अन्य से रसीद लेकर मिलान करेंगे। उनके बैग में एक किलो सोना के अलावा गला सोना और बड़ी संख्या में जेवर भी थे। गले सोने और जेवर की मात्रा के बारे में अभी तक स्थिति साफ नहीं हो सकी है। उधर, विनय शंकर लगातार पुलिस को चकमा दे रहा है। वह जौनपुर में सर्विलांस में तैनात रहा है। ऐसे में उसे सर्विलांस की सारी जानकारी है। आरोपी जानता है कि पुलिस से कैसे बचना है। पुलिस ने आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन तब तक विनय शंकर वहां से निकल चुका था।

एडीसीपी साउथ रल्लापल्ली बसंथ कुमार ने बताया कि वारदात में शामिल एक वाहन को पुलिस ने पहले ही बरामद कर लिया था। इसके अलावा एक अन्य वाहन भी इस्तेमाल किया गया था, जिसे चिह्नित कर लिया गया है। जल्द ही वाहन को कब्जे में ले लिया जाएगा। बस का पीछा करने वाली कार जौनपुर से आई थी। पुलिस का कहना है कि चारों आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

विज्ञापन

विज्ञापन

एक नजर में पूरा मामला

पश्चिम बंगाल के सराफ महेंद्र दास जौनपुर से निजी बस से दिल्ली जा रहे थे। उनके बैग में दो किलो से अधिक सोना था। इसकी भनक महेंद्र के जानने वाले कारीगर तिलक को हो गई थी। उसने मुखबिरी की। इसके बाद जौनपुर में तैनात सिपाही विनय शंकर, लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में तैनात सिपाही दुर्गेश और डीआरआई में तैनात सिपाही अविनाश शाही ने साथियों के साथ मिलकर खुर्दही बाजार के पास बस को रोक लिया। महेंद्र को बस से उतारने के बाद आरोपी उनका सोना लूटकर भाग निकले थे।