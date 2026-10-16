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जम्मू: रामगढ़ में आंधी-तूफान ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी, खेतों में बिछी धान की फसल

Nikita Gupta

Updated Fri, 16 Oct 2026 11:29 AM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 11:29 AM IST







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रामगढ़ क्षेत्र में आंधी-तूफान और खेतों में पानी भरने से धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। फसल जमीन पर बिछ जाने से किसानों की चिंता बढ़ गई है और उनकी मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। किसानों ने फसल के नुकसान को देखते हुए बीमा कंपनी से मुआवजा देने की मांग की है, ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके। ... और पढ़ें

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