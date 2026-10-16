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जम्मू: सांबा में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कराया फुटबॉल टूर्नामेंट, युवाओं को खेलों से जोड़ने की पहल

Nikita Gupta

Updated Fri, 16 Oct 2026 11:28 AM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 11:28 AM IST







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जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सांबा में सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना, उनमें खेल भावना विकसित करना और पुलिस व आम जनता के बीच बेहतर तालमेल को बढ़ावा देना है। ... और पढ़ें

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