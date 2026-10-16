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जम्मू: पौनी में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन, पुलिस ने छीना मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला
पौनी में मतदाता सूची में बदलाव और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के विरोध में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने पुतला छीनकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। गठबंधन नेताओं ने मतदाता सूची से लाखों नाम हटाए जाने का आरोप लगाते हुए ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की और पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई।
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