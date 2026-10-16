{"_id":"6ad1bd7460ca85d74d0518f5","slug":"video-dc-shopian-charandeep-singh-conducts-surprise-late-evening-visit-to-district-hospital-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: देर शाम अस्पताल पहुंचे डीसी शोपियां, मरीजों से सीधे सुनीं समस्याएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू-कश्मीर: देर शाम अस्पताल पहुंचे डीसी शोपियां, मरीजों से सीधे सुनीं समस्याएं

Nikita Gupta

Updated Fri, 16 Oct 2026 11:30 AM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 11:30 AM IST







Link Copied



शोपियां के डीसी चरनदीप सिंह ने देर शाम जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं और जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों और तीमारदारों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का भरोसा दिया। ... और पढ़ें

विज्ञापन