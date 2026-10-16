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जम्मू: गुड़ा-सलाथिया में धूमधाम से मनाई बाबा हसल देव जी की जयंती, विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया ने दी श्रद्धांजलि

Nikita Gupta

Updated Fri, 16 Oct 2026 11:29 AM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 11:29 AM IST







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विजयपुर के गुड़ा-सलाथिया में गांव के संस्थापक बाबा हसल देव जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया सहित सलाथिया बिरादरी के सदस्यों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में डोगरी गायक सलाथिया बंधुओं ने वीरता पर आधारित गीत प्रस्तुत किए, वहीं युवाओं को बाबा हसल देव जी के आदर्शों और डोगरा विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। ... और पढ़ें

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