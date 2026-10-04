LoC के गांवों में विकास पर जोर, DC अभिषेक शर्मा ने बनाई कार्ययोजना

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DC अभिषेक शर्मा ने पुखरनी वाइब्रेंट विलेज में विशेष ग्राम सभा आयोजित की।राजौरी, जम्मू-कश्मीर: DC अभिषेक शर्मा ने कहा, "अलग-अलग विभागों की प्रमुख योजनाओं को हम लोगों को बता रहे हैं... पूरे जिले में 8 वाइब्रेंट विलेज हैं... मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को सलाम करता हूं... यहां के लोगों का जीवन कृषि और पशुपालन पर निर्भर करता है। मैंने संबंधित लोगों से बात की है कि ऐसी कार्य योजना बनाई जाए ताकि ये सभी वाइब्रेंट विलेज आत्मनिर्भर बने..."



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