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कश्मीर: शोपियां की जियारत सैयद मूसा बगदादी के विकास की बनेगी योजना, सुविधाओं में होगा सुधार

Nikita Gupta

Updated Fri, 23 Oct 2026 04:21 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 04:21 PM IST







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शोपियां के बटमुरान वामपोरा स्थित जियारत सैयद मूसा बगदादी के विकास और बुनियादी सुविधाओं में सुधार को लेकर वक्फ कार्यकारी अधिकारी जावेद अहमद कादरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और जिले की अन्य दरगाहों के विकास पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने प्रस्तावित कार्यों को आगे बढ़ाने का भरोसा दिया। ... और पढ़ें

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