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जम्मू-कश्मीर: गांदरबल में एक महीने से फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए भटक रहे वाहन मालिक, जल्द लगेगा विशेष कैंप

Nikita Gupta

Updated Fri, 23 Oct 2026 04:21 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 04:21 PM IST







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गांदरबल में पिछले एक महीने से लंबित मामलों के कारण वाहन मालिकों और चालकों को फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने में परेशानी हो रही है। एआरटीओ आरिफ अहमद शाह ने समस्या को स्वीकार करते हुए कहा कि बैकलॉग खत्म करने और चालकों को राहत देने के लिए जरूरत पड़ने पर विशेष फिटनेस अभियान चलाया जाएगा। ... और पढ़ें

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