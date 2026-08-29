{"_id":"6a92c5337be9ce20e10791c8","slug":"video-newborn-dies-at-bandipora-hospital-family-alleges-negligence-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"Kashmir: बांदीपोरा जिला अस्पताल में नवजात की मौत, परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Kashmir: बांदीपोरा जिला अस्पताल में नवजात की मौत, परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप

जम्मू और कश्मीर ब्यूरो

Updated Sat, 29 Aug 2026 05:10 PM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 05:10 PM IST







Link Copied



बांदीपोरा जिला अस्पताल में प्रसव के बाद नवजात की मौत से नाराज परिजनों ने इलाज में लापरवाही और रेफरल में देरी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है, जबकि मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने तथ्यों की जांच के लिए टीम गठित करने का आश्वासन दिया है। ... और पढ़ें

विज्ञापन