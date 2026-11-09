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गांदरबल: 20 साल से नालियों के गंदे पानी में जीने को मजबूर लोग, अधिकारियों से स्थायी समाधान की गुहार

Nikita Gupta

Updated Mon, 09 Nov 2026 04:55 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 04:55 PM IST







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गांदरबल के अखाल स्थित गोनचे मोहल्ले में पिछले करीब 20 वर्षों से बदहाल ड्रेनेज व्यवस्था के कारण लोग परेशान हैं। नालियों का गंदा पानी सड़कों और घरों में घुसने से स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा हो रहे हैं। बीडीओ कंगन ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया है। ... और पढ़ें

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