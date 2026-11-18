कुलगाम में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट किया- संयुक्त अभियाम के तहत जम्मू-कश्मीर पुलिस ने भी मोर्चा संभाला है।

Kashmir Zone Police tweets, "Encounter started with terrorists and Joint party of JKP and SF in Kulgam." https://t.co/Lic0lSt050 विज्ञापन November 17, 2026

इस बीच, पुलिस ने मंगलवार को बताया कि सोमवार को जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया उमर निसार डार, लश्कर-ए-तैयबा कमांडर लतीफ भट के साथ मिलकर, 10 नवंबर को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवानों पर हमले से पहले कई जगहों पर रेकी (निगरानी) कर रहा था।

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जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा साझा किए गए फुटेज के अनुसार, आरोपियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने और उन पर हमले की योजना बनाने के लिए मीर बार, अखरान, हबलिश और किलम में रेकी की थी। 11 नवंबर को, उमर निसार डार ने लश्कर-ए-तैयबा कमांडर लतीफ भट के साथ मिलकर अखरान में सीआरपीएफ के एक नाके पर हमला किया और फिर वहां से भाग गया।10 और 11 नवंबर के फुटेज की जांच के दौरान, सुरक्षा एजेंसियों ने पाया कि उमर निसार डार और लतीफ भट, दोनों ही उन जगहों पर लगे कई कैमरों में कैद हुए थे। फुटेज में उनकी गतिविधियों को देखा जा सकता है। पहले रेकी करते हुए और फिर अखरान हमले के बाद वहां से भागते हुए।उमर निसार डार के लापता होने के बाद, उसके परिवार ने कुलगाम पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के दौरान, जांच एजेंसियों को पता चला कि उमर पिछले पांच-छह महीनों से लश्कर-ए-तैयबा कमांडर लतीफ भट को पनाह दे रहा था और उसकी मदद कर रहा था।जांच में यह भी सामने आया कि अखरान की घटना के तुरंत बाद, उमर निसार डार टीआरएफ (द रेजिस्टेंस फ्रंट) संगठन में शामिल हो गया था। हमले की जगह से भागने के बाद, सोमवार को लारू में सुरक्षा बलों ने उमर निसार डार और लतीफ भट को घेर लिया। इसके बाद हुई मुठभेड़ में उमर निसार डार मारा गया।लश्कर-ए-तैयबा कमांडर लतीफ भट की तलाश जारी है। 11 नवंबर को जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में, मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने एक नाके पर तैनात सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर दी, जिसमें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के तीन जवान घायल हो गए थे।