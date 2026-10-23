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जम्मू-कश्मीर: सोनमर्ग में बर्फबारी से सर्दियों के पर्यटन का आगाज, सैलानियों और होटल कारोबारियों में उत्साह

Nikita Gupta

Updated Fri, 23 Oct 2026 04:21 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 04:21 PM IST







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सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी के साथ सर्दियों के पर्यटन सीजन की शुरुआत के संकेत मिले हैं। बर्फ से ढकी वादियों को देखकर पर्यटकों और होटल कारोबारियों में उत्साह है तथा इस बार विंटर टूरिज्म से कारोबार बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ... और पढ़ें

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