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जम्मू-कश्मीर: खीर भवानी मंदिर में आस्था के साथ मना दशहरा, कश्मीर में अमन और भाईचारे की कामना
गांदरबल के तुलमुला स्थित खीर भवानी मंदिर में दशहरा श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कश्मीरी पंडितों ने विशेष पूजा-अर्चना कर कश्मीर में शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।
कार्यक्रम में स्थानीय श्रद्धालुओं, छात्रों और जिला प्रशासन व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। आयोजन ने कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत, आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया।
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