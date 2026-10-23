{"_id":"6adb3bfc336633c8cb0741ad","slug":"video-dussehra-celebrated-at-tulmullas-kheer-bhawani-temple-in-ganderbal-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: खीर भवानी मंदिर में आस्था के साथ मना दशहरा, कश्मीर में अमन और भाईचारे की कामना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू-कश्मीर: खीर भवानी मंदिर में आस्था के साथ मना दशहरा, कश्मीर में अमन और भाईचारे की कामना

Nikita Gupta

Updated Fri, 23 Oct 2026 04:20 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 04:20 PM IST







Link Copied



गांदरबल के तुलमुला स्थित खीर भवानी मंदिर में दशहरा श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कश्मीरी पंडितों ने विशेष पूजा-अर्चना कर कश्मीर में शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम में स्थानीय श्रद्धालुओं, छात्रों और जिला प्रशासन व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। आयोजन ने कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत, आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया। ... और पढ़ें

विज्ञापन