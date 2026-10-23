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कश्मीर: पुलिस पर बरसे कांग्रेस नेता कुलजीत सिंह नागरा, बोले- भाजपा सरकार के इशारे पर हो रही कार्रवाई

Nikita Gupta

Updated Fri, 23 Oct 2026 04:22 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 04:22 PM IST







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जम्मू-कश्मीर के लिए एआईसीसी पर्यवेक्षक कुलजीत सिंह नागरा ने आरोप लगाया कि पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को रोककर भाजपा सरकार के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने इसे लोगों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। ... और पढ़ें

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