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गांदरबल: 70वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का समापन, वुशु और ताइक्वांडो में जम्मू कश्मीर का शानदार प्रदर्शन

Nikita Gupta

Updated Fri, 23 Oct 2026 04:20 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 04:20 PM IST







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गांदरबल के गडूरा स्थित फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में आयोजित 70वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का समापन हुआ। अंडर-17 लड़कों और लड़कियों की वुशु व ताइक्वांडो प्रतियोगिताओं में जम्मू-कश्मीर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। समापन समारोह में डीसी श्रेया सिंघल ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और पुरस्कार प्रदान किए। प्रतियोगिता का उद्घाटन 14 अक्तूबर को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया था। ... और पढ़ें

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