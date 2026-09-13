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जम्मू-कश्मीर: उधमपुर में एनए चएम कर्मचारियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी, विधायक मनकोटिया ने दिया समर्थन

Nikita Gupta

Updated Sun, 13 Sep 2026 06:58 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 06:58 PM IST







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उधमपुर में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल 72 घंटे पूरे होने के बाद चौथे दिन भी जारी रही। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखते हुए सरकार से जल्द समाधान की मांग की। इस दौरान विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया भी कर्मचारियों के समर्थन में पहुंचे और उनकी मांगों को विधानसभा के आगामी सत्र में उठाने की बात कही। ... और पढ़ें

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