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उधमपुर: सड़क सुरक्षा के साथ सेहत भी जरूरी, ड्राइवर-कंडक्टरों की हुई मुफ्त स्वास्थ्य जांच

Nikita Gupta

Updated Sun, 04 Oct 2026 06:44 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 06:44 PM IST







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जनरल बस स्टैंड पर परिवहन विभाग ने ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए एक दिवसीय निशुल्क मेडिकल कैंप आयोजित किया, जिसमें आंखों, ब्लड शुगर समेत कई स्वास्थ्य जांच की गईं। कैंप में जरूरतमंद चालकों और परिचालकों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह के साथ निशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई गईं। ... और पढ़ें

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