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श्रीनगर। पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान मौलाना रहमतुल्लाह मीर कासमी को थाने में बुलाए जाने की कड़ी निंदा की है, इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और असहमति व्यक्त करने के लिए सम्मानित धार्मिक आवाजों को डराने का प्रयास बताया है। महबूबा ने कहा कि यह शर्मनाक है कि मौलाना साहब जैसे कद और उम्र के विद्वान को इस तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने वक्फ कार्यक्रम में वंदे मातरम बजाए जाने पर सवाल उठाने और उसकी निंदा करने का साहस किया। उन्होंने कहा, क्या असहमति व्यक्त करना अब अपराध है। क्या विवेक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सत्ता में बैठे लोगों से सहमत होने पर सशर्त हो गई है। एक लोकतंत्र थोपे गए अनुरूपता, धमकी और असहमति की आवाजों को चुप कराने पर जीवित नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि धार्मिक विद्वानों के साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए उन्हें उत्पीड़न का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए।