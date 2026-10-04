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उधमपुर: वोट चोरी के आरोपों पर कांग्रेस का हल्ला बोल, मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग

Nikita Gupta

Updated Sun, 04 Oct 2026 06:44 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 06:44 PM IST







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जिला कांग्रेस कमेटी ने अध्यक्ष सुमीत मगोत्रा की अध्यक्षता में बैठक कर चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर चिंता जताई। कांग्रेस नेताओं ने इन आरोपों की जांच की मांग करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई। ... और पढ़ें

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