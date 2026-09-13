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उधमपुर: गणेश चतुर्थी पर जिलेभर में गूंजेगा गणपति बप्पा का जयकारा, निकलेगी भव्य शोभायात्रा

Nikita Gupta

Updated Sun, 13 Sep 2026 06:58 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 06:58 PM IST







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गणेश चतुर्थी के अवसर पर जिलेभर में भव्य शोभायात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है। आयोजन को लेकर बैठक में व्यवस्थाओं, तैयारियों और कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की गई। ... और पढ़ें

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