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जम्मू-कश्मीर: नशामुक्त जम्मू-कश्मीर का संदेश, कठुआ में पहली बार 3, 5 और 10 किमी की रनिंग इवेंट

Nikita Gupta

Updated Sun, 04 Oct 2026 06:43 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 06:43 PM IST







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कठुआ में जिला प्रशासन और टीएसपी टीम की ओर से 'Kathua Run 2026' का आयोजन किया गया, जिसमें 3, 5 और 10 किलोमीटर की दौड़ में 600 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। नशामुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य फिटनेस, स्वस्थ जीवनशैली और युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने का संदेश देना रहा। ... और पढ़ें

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