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विनोद शर्मा बोले- नशे की लत से बर्बाद हो रही युवा पीढ़ी, मुक्ति केंद्रों में डॉक्टर और अध्यापक नियुक्त करे सरकार
अंतरराष्ट्रीय हिंदू सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद शर्मा ने प्रदेश में लगातार बढ़ रहे नशे के प्रकोप पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नशे की लत के कारण युवा पीढ़ी का भविष्य बर्बाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि माता-पिता अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए लाखों रुपये खर्च कर उन्हें बाहरी राज्यों के स्कूलों और कॉलेजों में भेजते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनका बच्चा नशे की गिरफ्त में आ चुका है, तो उस समय परिवार पर क्या बीतती है, इसका दर्द वही समझ सकते हैं।
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