वीडियो:डीएवी स्कूल अंबोटा में मनाया गया श्रीकृष्ण जन्माष्टमी समारोह

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डीएवी पब्लिक स्कूल अम्बोटा में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व मनाया गया। विद्यालय परिसर में आयोजित समारोह में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने सहभागिता करते हुए मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से संपूर्ण वातावरण को कृष्णमय बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलमय वातावरण में हुआ। विद्यार्थियो के सामूहिक गीत, नृत्य एव भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं पर आधारित आकर्षक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गईं। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य नमित शर्मा ने विद्यार्थियों की मनमोहक प्रस्तुतियों की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया।

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