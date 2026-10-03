{"_id":"6ac0fb86a49e5cd80e0488cd","slug":"video-video-frequent-accidents-at-a-sharp-bend-near-kutheda-khairla-locals-demand-rectification-of-the-black-spot-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: कुठेड़ा खैरला के समीप तीखे मोड़ पर बार-बार हो रहे हादसे, लोगों ने ब्लैक स्पाॅट को सुधारने की उठाई मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंब (ऊना)। नेशनल हाईवे 03 अंब-नैहरियां मार्ग पर कुठेड़ा खैरला के समीप बना तीखा रिवर्स मोड़ आए दिन यहां होने वाले हादसों के चलते खतरनाक साबित हो रहा है। बीते अलग-अलग दिनों में नैहरियां से अंब की तरफ आ रहीं दो कारें ढलान पर बने इस तीखे मोड़ पर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी नाली में जा गिरीं। गनीमत यह रही कि इन दोनों ही हादसों में कार सवार बाल-बाल बच गए और किसी को चोट नहीं आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह एक रिवर्स मोड़ है, जिस कारण विशेष रूप से रात के समय वाहन चालकों को सड़क की स्थिति का सही अंदाजा नहीं हो पाता और गाड़ियां अनियंत्रित होकर नाली में गिर जाती हैं। स्थानीय निवासी अनिल कुमार, कपिल, अजय कुमार और राहुल ने चिंता जताते हुए कहा कि एक ही जगह पर बार-बार एक जैसे हादसे होना यह साबित करता है कि यह स्थान दुर्घटना संभावित क्षेत्र बन गया है। उन्होंने संबंधित विभाग से मांग की है कि इस ढलान वाले हिस्से में तुरंत ऐसे आवश्यक सुधार कार्य किए जाएं, जिससे तेज गति से उतरने वाले वाहनों की गति नियंत्रित हो सके। उधर, राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) विभाग के एसडीओ नरेश कौशल ने बताया कि वह जल्द ही मौके का दौरा कर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए समस्या के स्थायी समाधान के लिए उचित और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

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