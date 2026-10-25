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कोलकाता नेशनल के लिए ऊना के खिलाड़ी कर रहे कड़ा अभ्यास
कोलकाता में आयोजित होने जा रही 34वीं सब-जूनियर नेशनल थ्रोबॉल चैंपियनशिप के लिए हिमाचल प्रदेश की टीम में शामिल ऊना जिले के खिलाड़ी तैयारियों में जुटे हैं। खिलाड़ी मैदान में जमकर अभ्यास कर रहे हैं, ताकि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन कर सकें।
राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लक्ष्य के साथ खिलाड़ी खेल की बारीकियों, तकनीक और आपसी तालमेल को मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं। खिलाड़ियों की कोशिश है कि अभ्यास के दौरान अपनी कमियों को दूर कर प्रतियोगिता में पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरें।
ऊना जिले के खिलाड़ियों के चयन से क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को लेकर उत्साह है। अब खिलाड़ियों की नजर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अच्छे प्रदर्शन पर टिकी है।
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