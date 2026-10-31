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वीडियो: थानाकलां में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर का गर्मजोशी से हुआ स्वागत
कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के थानाकलां में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर तथा हमीरपुर के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने दोनों नेताओं का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। स्वागत कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला।
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