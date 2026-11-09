Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Property worth thousands of rupees was destroyed in a fire at a cattle shed.

Una News: पशुशाला में आग से हजारों रुपये की संपत्ति जली

Tue, 10 Nov 2026 04:39 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 04:39 PM IST
विज्ञापन
Property worth thousands of rupees was destroyed in a fire at a cattle shed.
घनारी (ऊना)। दिवाली की रात जहां पूरा क्षेत्र दीपों की रोशनी और खुशियों में डूबा हुआ था, वहीं गांव संघनेई के वार्ड तीन में एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। यहां अशोक कुमार पुत्र संध्या दास की पशुशाला में अचानक आग लगने से हजारों रुपये की संपत्ति जलकर राख हो गई। गनीमत यह रही कि घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने की घटना रविवार रात करीब 7:30 बजे की है। आसपास के लोगों ने जब पशुशाला में रखे चारे को आग की लपटों में घिरा देखा तो तुरंत अशोक कुमार को इसकी सूचना दी, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी। इस घटना में पशुओं के लिए रखे करीब 200 चारे के बंडल (टंडा) जलकर राख हो गए। इसके साथ ही पशुशाला में रखी तूड़ी भी आग की भेंट चढ़ गई और पशुशाला का कुछ हिस्सा भी जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। ‎घटना की सूचना मिलने पर संघनेई गांव के प्रधान करतार सिंह ने मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने पीड़ित अशोक कुमार को आश्वासन दिया कि वह अपनी ओर से परिवार की हरसंभव मदद करेंगे। पीड़ित अशोक कुमार ने प्रशासन से मांग की है कि इस घटना का उचित निरीक्षण करवाकर नुकसान का आकलन किया जाए और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed