{"_id":"6acf2af1fcaebe7f820a11c4","slug":"video-chintpurni-mla-distributes-sewing-machines-to-15-women-in-una-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: चिंतपूर्णी में विधायक सुदर्शन सिंह बबलू ने 15 महिलाओं को बांटी सिलाई मशीनें, स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू ने बुधवार को अंब स्थित विश्रामगृह में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 15 जरूरतमंद महिलाओं और युवतियों को सिलाई मशीनें वितरित कीं। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनने में मदद करना है। सिलाई मशीनें मिलने से महिलाएं घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर अपनी आजीविका चला सकती हैं। इससे उन्हें परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में भी सहयोग मिल सकता है। इस पहल को ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए स्वरोजगार की दिशा में एक अवसर के रूप में देखा जा रहा है। कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष डॉ. रविन्द्र शर्मा और नरेश बरोटिया सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस दौरान सिलाई मशीनें प्राप्त करने वाली महिलाओं और युवतियों ने विधायक का आभार व्यक्त किया। उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को घर से काम करने का अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने हुनर के माध्यम से आय अर्जित कर सकें। सिलाई मशीनों के वितरण से महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

... और पढ़ें