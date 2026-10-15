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ऊना: बंगाणा में महिला किसान सम्मेलन, विधायक विवेक शर्मा ने की शिरकत
बंगाणा के थाना कलां स्थित एक निजी होटल में कृषि विभाग की ओर से महिला किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सम्मेलन का उद्देश्य महिला किसानों को कृषि क्षेत्र से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाना और खेती में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना रहा।
सम्मेलन के दौरान महिला किसानों की भागीदारी, कृषि गतिविधियों और खेती से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। आयोजन के माध्यम से कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित किया गया। साथ ही महिला किसानों को खेती से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाने और कृषि गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने पर जोर रहा।
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