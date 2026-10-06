{"_id":"6ac4cb6c368ea6533f0a8f8e","slug":"video-auto-rickshaw-drivers-distressed-over-receiving-cbg-instead-of-cng-claim-increased-costs-and-vehicle-breakdowns-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"अंब: सीएनजी की जगह सीबीजी मिलने से ऑटो चालक परेशान, खर्च बढ़ने और वाहनों में खराबी का दावा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंब क्षेत्र में सीएनजी ऑटो चालकों को सीएनजी की जगह सीबीजी मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चालकों ने ईंधन खर्च बढ़ने, ऑटो की पिकअप कम होने और कुछ वाहनों में तकनीकी दिक्कत आने की शिकायत की है। चालकों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से सीबीजी की कीमत, गुणवत्ता, मात्रा और वाहनों पर इसके प्रभाव की जांच करवाने की मांग की है। ऑटो चालकों के अनुसार, पहले उनके वाहनों में करीब पांच किलो सीएनजी भरवाई जाती थी, जबकि अब करीब छह किलो सीबीजी की जरूरत पड़ रही है। उनका दावा है कि इससे ईंधन पर होने वाला खर्च बढ़ गया है। कुछ चालकों ने सीबीजी भरवाने के बाद इंजन और अन्य मशीनरी में दिक्कत आने की शिकायत भी की है। ऑटो चालक संदीप कुमार ने कहा कि सीएनजी उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें मजबूरी में सीबीजी डलवानी पड़ रही है। उनके अनुसार, एजेंसी की ओर से उन्हें आगे चलकर वाहन की मशीनरी में दिक्कत आने की बात भी बताई गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अन्य स्थानों पर सीएनजी उपलब्ध हो रही है तो अम्ब में सीएनजी क्यों नहीं मिल रही है। ऑटो चालक हरीश कुमार ने कहा कि जब से ऑटो में सीबीजी डाली जा रही है, तब से पिकअप काफी कम हो गई है। चढ़ाई पर वाहन चलाने में भी दिक्कत आ रही है। इससे ऑटो चालक परेशान हैं।

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