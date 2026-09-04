{"_id":"6a9ae430ad88856d5703db0c","slug":"video-15th-rapid-chess-championship-dav-ambota-wins-overall-championship-trophy-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"15वीं रैपिड चेस चैंपियनशिप: डीएवी अंबोटा ने जीती ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चेसलॉजी चेस अकादमी द्वारा डीएवी स्कूल भडोली, नादौन में आयोजित 15वीं रैपिड चेस चैंपियनशिप 2026 का समापन हुआ। प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से खिलाड़ियों ने भाग लिया और अलग-अलग आयु वर्गों में शानदार खेल का प्रदर्शन किया। डीएवी अंबोटा और सिलिकॉन स्कूल के बीच ओवरऑल प्रथम स्थान के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिली। अंत में डीएवी अंबोटा ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया जबकि सिलिकॉन स्कूल ने जिला कांगड़ा की ओवरऑल विजेता ट्रॉफी हासिल की। वहीं, जिला हमीरपुर में डीएवी आर्य समाज हमीरपुर ओवरऑल विजेता रहा।

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