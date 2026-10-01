{"_id":"6abe02c5c5af9cb1160a8339","slug":"video-solan-hpu-inter-college-table-tennis-championship-2026-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन में हिमाचल यूनिवर्सिटी की टेबल टेनिस प्रतियोगिता शुरू, 26 कॉलेजों के खिलाड़ी दिखाएंगे दम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय महाविद्यालय सोलन में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अंतर-महाविद्यालय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आगाज हुआ। दो दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश के 26 महाविद्यालयों से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन कॉलेज की प्राचार्या डॉ. शिवानी शर्मा ने किया। पहले दिन पुरुष वर्ग के कई मुकाबले खेले गए, जिनमें नेरवा, ठियोग, नगरोटा बगवां, एसआईएलबी सोलन, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और बनीखेत की टीमें अगले दौर में पहुंचीं। महिला वर्ग के मुकाबले शाम को निर्धारित किए गए हैं, जबकि सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले 1 अक्टूबर को होंगे।

... और पढ़ें