कठुआ गोलीकांड: एसआई लक्ष्मण का आज पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार, बुजुर्ग माता-पिता को नहीं दी जानकारी

हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर तैनात थे लक्ष्मण सिंह

प्राप्त जानकारी के अनुसार सब-इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह कठुआ के बसोहली स्थित माशका गांव में एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर तैनात थे। आरोप है कि क्यूआरटी बी शिफ्ट के हेड कांस्टेबल अवधेश कुमार सिंह ने अपनी सर्विस एके-47 राइफल से अंधाधुंध 18 राउंड फायर कर दिए। इस गोलीबारी में लक्ष्मण सिंह के अलावा असिस्टेंट कमांडेंट अंकित कुमार पांडे, कांस्टेबल रफीक अहमद और कांस्टेबल संदीप कुमार की भी मौत हो गई। सभी घायलों को तुरंत चंबा के खैरी स्थित एनएचपीसी अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।