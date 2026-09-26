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सोलन: धर्मपुर-शिमला ट्रेन में लगातार बढ़ रही यात्रियों की संख्या
विश्व धरोहर कालका-शिमला रेल मार्ग पर धर्मपुर से शिमला के लिए चलने वाली ट्रेन में यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मौसम में सुधार के कारण पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे रेलवे बोर्ड के साथ-साथ धर्मपुर के होटल कारोबार को भी अच्छा लाभ मिल रहा है। रेलवे बोर्ड ने बाहरी राज्यों के पर्यटकों की सुविधा के लिए 4 सितंबर से इस ट्रेन का संचालन शुरू किया था। आज इस ट्रेन को चलते हुए लगभग 22 दिन हो गए हैं। अयोध्या, वाराणसी, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों से यात्री कालका रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। ट्रेन सुबह ठीक 7:50 बजे धर्मपुर से यात्रियों को लेकर शिमला के लिए रवाना होती है। कई यात्री शिमला के लिए अपनी यात्रा के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवा रहे हैं। कुछ पर्यटक रात को धर्मपुर में ठहराव कर सुबह रेलवे स्टेशन से भी टिकट प्राप्त करते हैं। अब बाहरी राज्यों के पर्यटक सीधे धर्मपुर स्टेशन तक पहुंच रहे हैं। वे यहीं से शिमला के लिए अपना सफर शुरू कर रहे हैं। पर्यटक धर्मपुर स्टेशन पर सेल्फी का आनंद लेते हुए देखे जा रहे हैं। यात्रियों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें धर्मपुर स्टेशन बहुत अच्छा लगा। यह सुखद अनुभव पर्यटकों को काफी पसंद आ रहा है। वे इस यात्रा को यादगार बता रहे हैं। बाहरी राज्यों के पर्यटकों की बढ़ती संख्या से रेलवे बोर्ड को सीधा आर्थिक लाभ हो रहा है। धर्मपुर के होटल कारोबारियों के लिए भी यह एक सकारात्मक संकेत है। पर्यटकों के ठहराव और स्थानीय खरीदारी से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। यह ट्रेन धर्मपुर और शिमला के बीच पर्यटन गतिविधियों को नई गति दे रही है। इससे स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।
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