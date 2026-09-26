{"_id":"6ab7795b97df02952b0294fb","slug":"video-video-three-day-tourism-week-celebrations-organized-in-solan-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: सोलन में तीन दिवसीय पर्यटन सप्ताह समारोह का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय महाविद्यालय सोलन में विश्व पर्यटन दिवस-2026 के उपलक्ष्य में तीन दिवसीय पर्यटन सप्ताह समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत प्रतिदिन अलग-अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। आज अंतिम दिन संस्कृति पर आधारित मॉडलिंग प्रतियोगिता सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा। साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थियों के लिए पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। सभी प्रतियोगिताओं के परिणाम शनिवार को निकाले जाएंगे साथ ही पुरस्कार भी बांटे जाएंगे। इसी तरह पर्यटन सप्ताह के दूसरे दिन मेहंदी, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, नाटी और फूड फेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें निर्णायक की भूमिका डॉ. बीएन कमल, डॉ. सुध्यान नेगी, डॉ. रीना चौहान और डॉ. ब्रिजेश पांडेय और डॉ. भारती गुप्ता ने निभाई। महाविद्यालय के बी वॉक विभाग के नोडल ऑफिसर डॉ. मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि पर्यटन सप्ताह का उद्देश्य विद्यार्थियों को पर्यटन की महत्ता से परिचित कराने के साथ-साथ उनकी रचनात्मक प्रतिभा, सांस्कृतिक जागरूकता, टीम भावना एवं सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करना है।

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