{"_id":"6aba3559dbe4fd5dbc0da99b","slug":"video-solan-fourlane-drainage-problem-nhai-review-meeting-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: फोरलेन किनारे नालियों की बदहाल व्यवस्था पर NHAI से मांगा जवाब, नीचे बसे गांवों के लिए बना परेशानी का सबब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फोरलेन बनने से सफर भले ही आसान हुआ हो, लेकिन सड़क से नीचे बसे गांवों के लोगों के लिए बारिश का पानी परेशानी का कारण बन रहा है। सोलन में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में फोरलेन के किनारे नालियों की सही व्यवस्था नहीं होने का मामला उठा। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों से इस संबंध में जवाब मांगा गया। उपायुक्त कार्यालय सोलन में जिला, उपमंडल स्तरीय और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने की। बैठक में फोरलेन किनारे नालियों की व्यवस्था का मुद्दा प्रमुखता से उठा। अधिकारियों और बैठक में मौजूद लोगों की ओर से बताया गया कि फोरलेन से निकलने वाला पानी सड़क से नीचे बसे गांवों की ओर जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दौरान सड़क से पानी की निकासी सही तरीके से नहीं होने पर नीचे बसे क्षेत्रों में इसका असर पड़ने की बात कही गई। ऐसे में फोरलेन की ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए NHAI अधिकारियों को इस ओर जल्द ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फोरलेन किनारे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था होना जरूरी है, ताकि सड़क से निकलने वाला पानी नीचे बसे गांवों के लोगों के लिए परेशानी का कारण न बने। बैठक में जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। फोरलेन की ड्रेनेज व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा सामने आने के बाद अब लोगों को उम्मीद है कि संबंधित विभाग इस समस्या के समाधान के लिए जल्द कदम उठाएगा।

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