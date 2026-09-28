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चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर सोलन में कांग्रेस का धरना, बारिश के बीच फूंका पुतला
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सोलन में कांग्रेस ने मोर्चा खोला। जिला कांग्रेस कमेटी सोलन की ओर से उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया।
कांग्रेस ने यह प्रदर्शन चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग के साथ-साथ संवैधानिक संस्थाओं के कथित दुरुपयोग के विरोध में किया।
प्रदर्शन के दौरान मौसम भी खराब रहा और बारिश होती रही। इसके बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता धरना स्थल पर मौजूद रहे। प्रदर्शन में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया और पार्टी की मांगों के समर्थन में आवाज उठाई।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर अपना विरोध जताया और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग दोहराई।
धरना प्रदर्शन में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल भी मौजूद रहे। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों का समर्थन करते हुए चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर आपत्ति जताई।
धरने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला जलाया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की और कहा कि संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता और विश्वसनीयता लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
बारिश के बावजूद प्रदर्शन जारी रहने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह संदेश देने की कोशिश की कि वे इस मुद्दे पर अपना आंदोलन आगे भी जारी रखेंगे।
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